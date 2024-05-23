Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 80: Beziehungskrise bei Maja und Christian

Staffel 2024Folge 81vom 23.05.2024
Tageszusammenfassung 80: Beziehungskrise bei Maja und Christian

Tageszusammenfassung 80: Beziehungskrise bei Maja und ChristianJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 81: Tageszusammenfassung 80: Beziehungskrise bei Maja und Christian

32 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12

Während der bestrafende Adventskalender auch am zweiten Tag für Unruhe sorgt, kippt beim Container-Pärchen Maja und Christian plötzlich die Stimmung. Mit jedem Wort verhärten sich die Fronten - von Weihnachtsstimmung keine Spur.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Big Brother

Big Brother

Alle 2 Staffeln und Folgen