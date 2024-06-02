Tageszusammenfassung 90: Nominierungsschock!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 91: Tageszusammenfassung 90: Nominierungsschock!
32 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Ansage von Big Brother! Nachdem die Bewohner:innen beschlossen haben, die Aufgabe der Woche nicht zu bestreiten, müssen sie gemeinsam entscheiden, wer auf die Nominierungsliste kommt. Dafür hat die Gruppe eine Stunde Zeit. Eine heiße Diskussion beginnt.
