Big Brother

Big Brother live - Prominenter Besuch, Exit und eine offene Nominierung

JoynStaffel 2024Folge 85vom 27.05.2024
Big Brother live - Prominenter Besuch, Exit und eine offene Nominierung

44 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 12

Bescherung in der Container-WG: "Weihnachtsmann" Cindy aus Marzahn überbringt Gaben - aber ob danach noch Festtagsstimmung herrscht? Eine:r der beiden Nominierten muss noch heute den Container verlassen. Wen wird es treffen: Benedikt, der seit Tag 1 dabei ist – oder die zur Halbzeit eingezogene Bertha?

