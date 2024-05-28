Tageszusammenfassung 85: NominierungsnachwehenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 86: Tageszusammenfassung 85: Nominierungsnachwehen
32 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 12
100 Tage, 24 Stunden Überwachung, ein Container und kein Kontakt zur Außenwelt: Die Bewohner:innen leben 100 Tage gemeinsam in ihrer neuen Wohngemeinschaft im Container und stehen dabei unter 24-stündiger Kameraüberwachung. Big Brother sieht alles. Big Brother gibt die Regeln vor. Big Brother ist unberechenbar. Wer lässt sich auf die Herausforderung ein? Wer meistert 100 Tage kompletter Isolation? Wer verlässt den Container als Sieger:in?
