Tageszusammenfassung 97: Emotionale Zeitreise kurz vor dem Finale

JoynStaffel 2024Folge 98vom 09.06.2024
Folge 98: Tageszusammenfassung 97: Emotionale Zeitreise kurz vor dem Finale

32 Min.Folge vom 09.06.2024Ab 12

Es ist das letzte "Big Brother"-Wochenende. Der große Bruder nimmt die Finalist:innen mit auf eine ganz persönliche Container-Zeitreise. Frauke, Maja, Benedikt, Christian, Marcus und Mateo dürfen sich im Wohnbereich den Start dieser Staffel und ihren Einzug zum ersten Mal anschauen.

