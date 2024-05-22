Tageszusammenfassung 79: Big Brothers Weihnachtsfeier endet im StreitJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 80: Tageszusammenfassung 79: Big Brothers Weihnachtsfeier endet im Streit
32 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Big Brother feiert Weihnachten! "Jeden Tag erhaltet ihr eine ganz besondere Überraschung, die es durchaus in sich hat", verliest Christian den Brief von Big Brother. Doch die Freude währt nicht lange. Bereits hinter dem ersten Türchen verstecken sich Zitate, die den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern zugeordnet werden sollen. Im Anschluss zeigt Big Brother per Videobeweis, ob sie richtig geraten haben. Frauke schwant Böses: "Jetzt wird's hier gleich richtig knallen!"
