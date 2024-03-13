Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 9: Christian serviert Kuschelfreundin Maja ab

JoynStaffel 2024Folge 10vom 13.03.2024
32 Min.Folge vom 13.03.2024Ab 12

Christian hat keine Lust mehr auf Kuschelpartnerin Maja und sagt ihr das auch deutlich. Seinen kühlen Worten folgen bittere Tränen. Medium Angela kauft inzwischen für die Container-WG ein und ordert dabei auch ordentlich Alkohol. Das macht Nicht-Trinkerin Maxime richtig sauer. Schließlich hat sie nicht einmal Honig für ihren Tee bekommen ...

