Tageszusammenfassung 17: Mit Christian im Hot Tub? Garantiert nicht langweilig
Big Brother
Folge 18: Tageszusammenfassung 17: Mit Christian im Hot Tub? Garantiert nicht langweilig
32 Min.Ab 12
Qualm und Gestank statt Sonne: Moritz feuert den Hot Tub an, vergisst aber, Wasser einzufüllen. Nicht alle Mitbewohner:innen bleiben dabei ruhig. Ganz entspannt heben dagegen Christian und Maxime ihren Flirt aufs nächste Level. Zu viel für die verlassene Maja ...
