Tageszusammenfassung 20: "Seid ihr Zuhause alle Dreckschweine?"
Big Brother
Folge 21: Tageszusammenfassung 20: "Seid ihr Zuhause alle Dreckschweine?"
33 Min.Folge vom 24.03.2024Ab 12
Nach fast drei Wochen WG-Leben im Big-Brother-Container lässt die Sauberkeit zu wünschen übrig. Besonders Tanja ist das ein Dorn im Auge: Der Müll ist nicht weggeräumt, die Böden in Wohn- und Schlafzimmer sind dreckig, die Kaffeemaschine ist nicht vorbereitet. "Es fühlt sich hier keiner für irgendwas verantwortlich!", holt die 55-Jährige zum Rundumschlag aus. "Wenn ich das hier sehe, denke ich: 'Alter, wie ist das bei euch zuhause? Seid ihr da alle nur Dreckschweine?'". Die Ansage sitzt!
