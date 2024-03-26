Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 22: Zoff, Tränen und Verrat

JoynStaffel 2024Folge 23vom 26.03.2024
Tageszusammenfassung 22: Zoff, Tränen und Verrat

Tageszusammenfassung 22: Zoff, Tränen und VerratJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 23: Tageszusammenfassung 22: Zoff, Tränen und Verrat

31 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12

Frauke hat die Schnauze voll: "Ich habe ihn geschützt und kriege trotzdem nur in die Fresse!" Marcus will das Doppelbett nicht mehr mit On-Off-Kuschelpartnerin Frauke teilen und das, obwohl die Berlinerin ihn vor einer Nominierung bewahrt hat. Diese ist verletzt und heult saja über Marcus ich bei Maus.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 2 Staffeln und Folgen