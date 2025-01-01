Tageszusammenfassung 34: Sonne, Talk und kleine Lästereien unter FreundinnenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 35: Tageszusammenfassung 34: Sonne, Talk und kleine Lästereien unter Freundinnen
31 Min.Ab 12
Die Bewohner:innen aalen sich in der Sonne und haben jede Menge Spaß, sich über die schönste Nebensache der Welt zu unterhalten. Frauke regt sich über Marcus auf und geht damit sogar ihren Freundinnen Maja und Yael auf die Nerven: "Sie ist resistent gegen Dinge, die man ihr sagt."
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick