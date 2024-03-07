Tageszusammenfassung 3: Kevin und Mateo lästern sich ins AbseitsJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 4: Tageszusammenfassung 3: Kevin und Mateo lästern sich ins Abseits
33 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12
Nach nur zwei Tagen verhärten sich die Fronten bei "Big Brother" 2024: Das Thema Lebensmitteleinteilung sorgt für Unmut und stachelt Mateo und Kevin zu mehr und mehr Lästereien an. Während die Lästerschwestern enttäuscht von Containerchef Sandro sind, stößt das verschwenderische Verhalten der beiden bei den anderen auf Unverständnis. Yael ist sich sicher: "Trotzreaktion, weil sie ihren Willen nicht bekommen haben”.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick