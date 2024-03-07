Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 3: Kevin und Mateo lästern sich ins Abseits

JoynStaffel 2024Folge 4vom 07.03.2024
33 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12

Nach nur zwei Tagen verhärten sich die Fronten bei "Big Brother" 2024: Das Thema Lebensmitteleinteilung sorgt für Unmut und stachelt Mateo und Kevin zu mehr und mehr Lästereien an. Während die Lästerschwestern enttäuscht von Containerchef Sandro sind, stößt das verschwenderische Verhalten der beiden bei den anderen auf Unverständnis. Yael ist sich sicher: "Trotzreaktion, weil sie ihren Willen nicht bekommen haben”.

