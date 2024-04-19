Tageszusammenfassung 46: Maja weint bitterlich!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 47: Tageszusammenfassung 46: Maja weint bitterlich!
32 Min.Folge vom 19.04.2024Ab 12
Bei "Big Brother" haben diese Woche die Frauen die Nominierungsmacht. Tanja war als Erste dran und nominierte Kevin. Frauke entscheidet sich für Christian: "Ich glaube, er nimmt es am coolsten auf und ich bin mir sicher, dass er weiterkommt." Der 26-Jährige reagiert gelassen, bei seiner Kuschelpartnerin Maja brechen alle Dämme und sie weint bitterlich. Christian versucht zu trösten: "Es ist alles gut. Mach dir keinen Kopf. So ist das Spiel."
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick