Big Brother
Folge 52: Tageszusammenfassung 51: Die Neuen nerven Frauke - hilft da ein Hot-Tub-Date?
32 Min.Ab 12
Frauke findet die Neuen einfach nur anstrengend und fühlt sich gar nicht wohl. Kann ein Hot-Tub-Date mit Marcus ihre Stimmung heben? Auch Maja lästert über die Nachzügler: "Die sind alle fit wie ein Turnschuh. Die haben keinen Hunger, kein Heimweh, genügend Schlaf. Alles unfair!"
