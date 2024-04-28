Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 55: Maja und Christian - ist die Love-Story echt?

Staffel 2024Folge 56vom 28.04.2024
Tageszusammenfassung 55: Maja und Christian - ist die Love-Story echt?

Tageszusammenfassung 55: Maja und Christian - ist die Love-Story echt?Jetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 56: Tageszusammenfassung 55: Maja und Christian - ist die Love-Story echt?

33 Min.Folge vom 28.04.2024Ab 12

"Wie war’s denn jetzt?" Majas und Christians Liebesnacht ist DAS Thema im Container. "Es war schön, richtig schön!", berichtet Maja grinsend. Während Benedikt genau wissen will, was unter der Bettdecke lief, zweifeln Kevin und Simon an den Gefühlen der beiden. Alles Fake?

