JoynStaffel 2024Folge 58vom 30.04.2024
Folge 58: Tageszusammenfassung 57: Das "Container-Baby"

32 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 12

Was genau in den Liebesnacht am Wochenende zwischen Maja und Christian lief, wissen nur die Turteltauben selbst. Fakt ist: Sie kommen sich jeden Tag näher und schmieden Pläne für die Zukunft. Könnte es sogar Nachwuchs geben? Ein echtes "Container-Baby"?

