Tageszusammenfassung 57: Das "Container-Baby"Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 58: Tageszusammenfassung 57: Das "Container-Baby"
32 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 12
Was genau in den Liebesnacht am Wochenende zwischen Maja und Christian lief, wissen nur die Turteltauben selbst. Fakt ist: Sie kommen sich jeden Tag näher und schmieden Pläne für die Zukunft. Könnte es sogar Nachwuchs geben? Ein echtes "Container-Baby"?
