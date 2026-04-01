Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 1: Malaysische Suppen
23 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Zwei japanische Schwestern geben an, für zwei Tage zum Einkaufen nach Neuseeland zu reisen - mit zwei Koffern voller Kosmetik und Designerkleidung. Für einen Kurztrip scheint das Gepäck ungewöhnlich umfangreich. Eine Familie aus den USA hat Softair-Gewehre im Gepäck, die täuschend echt aussehen, aber keine Einfuhrgenehmigung dafür. Im Koffer eines Reisenden aus Malaysia finden sich etliche Tütensuppen. Doch statt harmloser Gewürze enthalten sie eine gefährliche Substanz ...
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