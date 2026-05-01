Ein Bär ohne ReisepassJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 12: Ein Bär ohne Reisepass
23 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Am Flughafen Auckland sorgt eine Brasilianerin für Aufsehen: Sie reist mit einem One-Way-Ticket ein und gibt an, nur Urlaub machen zu wollen. Die Einwanderungsbehörde hat allerdings Zweifel an ihrer Geschichte. Im Postfrachtzentrum entdeckt der Zoll in einem vermeintlichen Ingwerpaket eine gefährliche Überraschung. Außerdem taucht ein riesiges Bärenfell ohne entsprechende Papiere auf.
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