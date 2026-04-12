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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

BORDER PATROL NEW ZEALAND - EINSATZ AN DER GRENZE - STAFFEL 15 FOLGE 002

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 2vom 12.04.2026
BORDER PATROL NEW ZEALAND - EINSATZ AN DER GRENZE - STAFFEL 15 FOLGE 002

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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Folge 2: BORDER PATROL NEW ZEALAND - EINSATZ AN DER GRENZE - STAFFEL 15 FOLGE 002

24 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Eine junge Frau aus Los Angeles gibt zu, zwei Koffer für einen Unbekannten zu transportieren - der Drogenspürhund schlägt sofort an. Was folgt, ist einer der größten Methamphetamin-Funde in der Geschichte des Flughafens von Auckland. Ein Reisender bringt Wein mit einer eingelegten Schlange mit - und muss sich plötzlich mit internationalen Artenschutzregeln auseinandersetzen. Und zwei Touristinnen aus Hongkong geraten ins Visier der Einwanderungsbehörde ...

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