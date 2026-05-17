Der indonesische MatroseJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 11: Der indonesische Matrose
22 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Eine Reisende aus Hongkong gibt an, über Kreditkarten mit einem Limit von einer Million Neuseeland-Dollar zu verfügen, doch die Einwanderungsbeamten zweifeln an ihrer Geschichte. Ein indonesischer Matrose versteckt Zigaretten im Kofferfutter und muss dafür teuer bezahlen. Bei der Zollkontrolle werden vermeintliche Weihnachtsgeschenke geröntgt, die sich als Drogenpakete entpuppen. Die Kurierin erwartet nun ein Fest hinter Gittern ...
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