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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Der indonesische Matrose

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 11vom 17.05.2026
Der indonesische Matrose

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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Folge 11: Der indonesische Matrose

22 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Eine Reisende aus Hongkong gibt an, über Kreditkarten mit einem Limit von einer Million Neuseeland-Dollar zu verfügen, doch die Einwanderungsbeamten zweifeln an ihrer Geschichte. Ein indonesischer Matrose versteckt Zigaretten im Kofferfutter und muss dafür teuer bezahlen. Bei der Zollkontrolle werden vermeintliche Weihnachtsgeschenke geröntgt, die sich als Drogenpakete entpuppen. Die Kurierin erwartet nun ein Fest hinter Gittern ...

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