Türkische KäsereimaschinenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 5: Türkische Käsereimaschinen
23 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Eine Mexikanerin sorgt mit einem Last-Minute-Ticket für Aufsehen: Die Kostümbildnerin gibt widersprüchliche Angaben zu ihrer Reise. Officer Johar stößt bei seiner Recherche auf pikante Online-Fotos und zweifelt an ihrer wahren Absicht. Ein Passagier erlebt eine teure Überraschung, als für seinen Goldschmuck aus der Türkei hohe Zollgebühren fällig werden. In Christchurch entdeckt Officer Jason eine große Spinne im Koffer eines Mädchens.
Weitere Folgen in Staffel 15
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