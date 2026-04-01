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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Türkische Käsereimaschinen

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 5vom 26.04.2026
Türkische Käsereimaschinen

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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Folge 5: Türkische Käsereimaschinen

23 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Eine Mexikanerin sorgt mit einem Last-Minute-Ticket für Aufsehen: Die Kostümbildnerin gibt widersprüchliche Angaben zu ihrer Reise. Officer Johar stößt bei seiner Recherche auf pikante Online-Fotos und zweifelt an ihrer wahren Absicht. Ein Passagier erlebt eine teure Überraschung, als für seinen Goldschmuck aus der Türkei hohe Zollgebühren fällig werden. In Christchurch entdeckt Officer Jason eine große Spinne im Koffer eines Mädchens.

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