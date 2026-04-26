Der norwegische HornbecherJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 6: Der norwegische Hornbecher
22 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Ein Australier gerät wegen widersprüchlicher Angaben zu seiner Vorstrafe in Erklärungsnot, während eine junge Chilenin mit einem ungewöhnlich schweren Rucksack zur Kontrolle gebeten wird. Die Durchsuchung offenbart ein raffiniertes Drogenversteck. Und eine herrenlose Styroporkiste entwickelt sich zum übelriechenden Überraschungspaket für die Zollbeamten.
Weitere Folgen in Staffel 15
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