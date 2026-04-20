Wohltätigkeitsball der teuflischen GedärmeJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 14: Wohltätigkeitsball der teuflischen Gedärme
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake muss feststellen, dass die Beziehung zwischen ihm und Sophia nicht mehr ganz rund läuft. Schuld daran sei sein Job als Detective, der bei Sophias Anwaltskollegen nicht gern gesehen wird. Jake möchte deshalb beweisen, dass es keine Spannungen gibt.
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