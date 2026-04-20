Sarkasmus, des Feiglings LügeJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 19: Sarkasmus, des Feiglings Lüge
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Der Captain des 99. Reviers kann es nicht glauben: Jake wurde positiv auf Drogen getestet. Obwohl Holt nichts anderes übrigbleibt, als den Detective zu suspendieren, ist er davon überzeugt, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und setzt Amy und Rosa auf den Fall an. In der Zwischenzeit muss sich Boyle mit Hitchcock und Scully rumschlagen, die ihren gemeinsamen Fall nicht ernst nehmen wollen.
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