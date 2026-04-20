Hören Sie auf, Insulaner zu essen!Jetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 18: Hören Sie auf, Insulaner zu essen!
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake ist überglücklich, als ihn sein Vater Roger Peralta besucht. Obwohl sein alter Herr ihn oft während seiner Kindheit allein gelassen hat, ist der Detective froh Zeit mit ihm verbringen zu können. Es kommt jedoch schnell der wahre Grund für das Treffen ans Licht: Roger wird für eine Straftat verdächtigt und braucht Jakes Hilfe, um seine Unschuld zu beweisen. Auf dem Revier hält Captain Holt währenddessen das Team mit einem scheinbar unlösbaren Rätsel auf Trab.
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