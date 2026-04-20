Das heilige Netzwerk der administrativen AssistentenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 16: Das heilige Netzwerk der administrativen Assistenten
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Es herrscht eisige Stimmung auf dem 99. Revier: Schuld daran ist Captain Holts schlechte Laune. Jake will den Grund dafür herausfinden und schließt sich mit Gina und Kevin - den engsten Vertrauten des Captains - zusammen.
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