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Brooklyn Nine-Nine

Bis demnächst, Boss Flaschengeist

NBCUniversalStaffel 2Folge 7vom 20.04.2026
Bis demnächst, Boss Flaschengeist

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 7: Bis demnächst, Boss Flaschengeist

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Captain Holt überträgt Jake die Verantwortung über das 99. Revier, da er mit Sergeant Jeffords bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilnimmt. Der Detective nutzt die Gelegenheit, um seinen eigenen Führungsstil durchzusetzen: Spaß soll für alle oberste Priorität haben. Jakes lockere Einstellung wird auf eine harte Probe gestellt, als eine seltsame Substanz auf der Wache gefunden wird - und das gesamte Revier abgeriegelt werden muss.

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