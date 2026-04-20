Puppen, Puppen, zu viele PuppenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 9: Puppen, Puppen, zu viele Puppen
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Damit Jake und Amy einen Gefangenen pünktlich abholen können, müssen sie die Nacht in einem Hotel verbringen. Um die Zeit zu überbrücken, lädt Jake seine Freundin Sophia und Amys Freund Teddy dazu ein. Amy ist von dieser Überraschung nicht begeistert.
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