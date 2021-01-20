Martin, Katrin, Oliver versus Jasmin, Gerrit, JanaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 20.01.2021: Martin, Katrin, Oliver versus Jasmin, Gerrit, Jana
43 Min.Folge vom 20.01.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Martin Klempnow, Oliver Petszokat, Jasmin Wagner und Jana Schölermann) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.