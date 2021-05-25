Daniel, Dirk, Joyce versus Faisal, Anya, JeannineJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 25.05.2021: Daniel, Dirk, Joyce versus Faisal, Anya, Jeannine
43 Min.Folge vom 25.05.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Daniel Boschmann, Joyce Ilg, Faisal Kawusi und Jeannine Michaelsen) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.