Buchstaben Battle
Folge vom 19.03.2021: SIMON, MARC, ESTHER VERSUS RALPH, CARLA, MARLENE
43 Min.Folge vom 19.03.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Simon Pearce, Esther Schweins, Ralph Caspers und Marlene Lufen) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.