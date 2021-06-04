Joyce, Karena, Jeannine versus Daniel, Frank, FaisalJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 04.06.2021: Joyce, Karena, Jeannine versus Daniel, Frank, Faisal
43 Min.Folge vom 04.06.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Joyce Ilg, Jeannine Michaelsen, Daniel Boschmann und Faisal Kawusi) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.