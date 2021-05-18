Bürger Lars, Oliver, Thomas versus Lisa, Ulrike, AndreaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 18.05.2021: Bürger Lars, Oliver, Thomas versus Lisa, Ulrike, Andrea
43 Min.Folge vom 18.05.2021Ab 12
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Bürger Lars Dietrich, Thomas Hermanns, Lisa Feller und Andrea Kaiser) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.