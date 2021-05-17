Gülcan, Stefanie, Claire versus Christian, Stephan, GilJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 17.05.2021: Gülcan, Stefanie, Claire versus Christian, Stephan, Gil
43 Min.Folge vom 17.05.2021Ab 12
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Gülcan Kamps, Claire Oelkers, Christian Düren und Gil Ofarim) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.