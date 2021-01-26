Laura, Olivia, Alexander versus Enie, Tim, MickieJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 26.01.2021: Laura, Olivia, Alexander versus Enie, Tim, Mickie
43 Min.Folge vom 26.01.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Laura Karasek, Alexander Hold, Enie van de Meiklokjes und Mickie Krause) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.