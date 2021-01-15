Alexander, Kornelia, Enie versus Laura, Stefan, MickieJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 15.01.2021: Alexander, Kornelia, Enie versus Laura, Stefan, Mickie
43 Min.Folge vom 15.01.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alexander Hold, Enie van de Meiklokjes, Laura Karasek und Mickie Krause) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.