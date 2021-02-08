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Buchstaben Battle

Ralph, Isabell, Marco versus Jessica, Johannes, Paula

SAT.1Folge vom 08.02.2021
Ralph, Isabell, Marco versus Jessica, Johannes, Paula

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Buchstaben Battle

Folge vom 08.02.2021: Ralph, Isabell, Marco versus Jessica, Johannes, Paula

43 Min.Folge vom 08.02.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ralph Morgenstern, Marco Schreyl, Jessica Ginkel und Paula Lambert) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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