Ralph, Isabell, Marco versus Jessica, Johannes, PaulaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 08.02.2021: Ralph, Isabell, Marco versus Jessica, Johannes, Paula
43 Min.Folge vom 08.02.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ralph Morgenstern, Marco Schreyl, Jessica Ginkel und Paula Lambert) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.