Nilam, Rami, Oliver versus Janin, Katharina, Wilson GonzalezJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 11.02.2021: Nilam, Rami, Oliver versus Janin, Katharina, Wilson Gonzalez
43 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Nilam Farooq, Oliver Wnuk, Janin Ullmann und Wilson Gonzalez Ochsenknecht,) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.