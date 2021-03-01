Angelina, Jan, Ester versus Ross, Julie, KaiJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 01.03.2021: Angelina, Jan, Ester versus Ross, Julie, Kai
43 Min.Folge vom 01.03.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Angelina Kirsch, Esther Schweins, Ross Antony und Kai Schumann) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.