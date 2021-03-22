Jana, Tristan, Johanna versus David, Laura, BerndJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 22.03.2021: Jana, Tristan, Johanna versus David, Laura, Bernd
43 Min.Folge vom 22.03.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jana Schölermann, Johanna Klum, David Werker und Bernd Stelter) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.