Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Panagiota, Daniel, Tanja versus Matthias, Miriam, Wolff-Christoph

SAT.1Folge vom 22.11.2021
Panagiota, Daniel, Tanja versus Matthias, Miriam, Wolff-Christoph

Panagiota, Daniel, Tanja versus Matthias, Miriam, Wolff-ChristophJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 22.11.2021: Panagiota, Daniel, Tanja versus Matthias, Miriam, Wolff-Christoph

43 Min.Folge vom 22.11.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Panagiota Petridou, Tanja Szewczenko, Matthias Killing und Wolff-Christoph Fuss) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen