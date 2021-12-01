Mimi, Daniel, Jasmin versus Phillipp, Güler, MichaelJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 01.12.2021: Mimi, Daniel, Jasmin versus Phillipp, Güler, Michael
43 Min.Folge vom 01.12.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Mimi Fiedler, Jasmin Wagner, Philipp Stehler und Michael Naseband) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.