Panagiota, Constant, Wolff-Christoph versus Tanja, Anna, Matthias
Buchstaben Battle
Folge vom 10.01.2022: Panagiota, Constant, Wolff-Christoph versus Tanja, Anna, Matthias
43 Min.Folge vom 10.01.2022Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Panagiota Petridou, Wolff-Christoph Fuss, Tanja Szewczenko und Matthias Killing) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.