Buchstaben Battle
Folge vom 17.01.2022: Daniel, Frank, Cheyenne versus Joachim, Sabina, Lisa
43 Min.Folge vom 17.01.2022Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Daniel Boschmann, Cheyenne Pahde, Joachim Llambi und Lisa Feller) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.