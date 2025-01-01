Marco, Heike, Alex versus Anna Maria, Manuel, Jasna FritzlJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Marco, Heike, Alex versus Anna Maria, Manuel, Jasna Fritzl
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Marco Schreyl, Alexander Kumptner, Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.