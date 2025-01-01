Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ruth Moschner hat zur großen Spezialausgabe geladen und die Kandidat:innen sind diesem Ruf gefolgt. Wer einmal knapp am Jackpot gescheitert ist, erhält nun eine zweite Chance. Gelingt den Kandidat:innen Rebecca (35), Erk (47), Angela (48), Kay (30), Anuschka (29), Jan (40), Angela (37) und Hartmut (51) nun der Griff nach den 10.000 €? Wie schlagen sich die Promi-Quizzer:innen Lisa Feller, Andrea Kaiser, Michael Kessler und Oliver Petszokat im Duell mit dem Final-Rad?

