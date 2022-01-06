Oliver, Simone, Eva versus Paul, Julius, JeanetteJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 06.01.2022: Oliver, Simone, Eva versus Paul, Julius, Jeanette
43 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Oliver Wnuk, Eva Padberg, Paul Janke und Jeanette Biedermann) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.