Buchstaben Battle
Folge vom 30.11.2021: Marco, Alexander, Jasna Fritzi versus Alex, Chantal, Anna Maria
43 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Marco Schreyl, Jasna Fritzi Bauer, Alex Kumptner und Anna Maria Mühe) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.