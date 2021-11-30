Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Marco, Alexander, Jasna Fritzi versus Alex, Chantal, Anna Maria

SAT.1Folge vom 30.11.2021
Folge vom 30.11.2021: Marco, Alexander, Jasna Fritzi versus Alex, Chantal, Anna Maria

43 Min.
Folge vom 30.11.2021
Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Marco Schreyl, Jasna Fritzi Bauer, Alex Kumptner und Anna Maria Mühe) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

