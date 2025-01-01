Guelcan, Birgit, Mousse vs Jeanette, Sven, BenJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Guelcan, Birgit, Mousse vs Jeanette, Sven, Ben
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Gülcan Kamps, Mousse T., Jeanette Biedermann und Ben Blümel) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.