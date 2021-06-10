Chris, Andrea, Johanna versus Nilam, Lukas, KaiJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 10.06.2021: Chris, Andrea, Johanna versus Nilam, Lukas, Kai
43 Min.Folge vom 10.06.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Chris Wackert, Johanna Klum, Nilam Farooq und Kai Schumann) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.